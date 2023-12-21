Türk Kızılay, İslahiye'deki depremzedelere yardım dağıttı
Türk Kızılay, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki depremzedelere gıda, hijyen ve kışlık giysi yardımı yaptı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve yardım malzemelerini dağıttı.
Türk Kızılay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedelere gıda, hijyen ve kışlık giysi dağıtıldı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İslahiye Geçici Barınma Merkezi Konteyner Kent alanında depremzedelerle bir araya geldi.
Afetzedelerle bir süre sohbet eden Yılmaz, vatandaşların taleplerini dinledi.
Daha sonra depremzedelere, gıda, hijyen, kışlık elbise ve yardım malzemeleri dağıtıldı.