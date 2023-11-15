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Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi Köy Köy Dolaşarak Gıda Yardımı Yapıyor

Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi gönüllüleri, Kızılay'ın geleneği olan gıda yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Şehir merkezinde yapılan yardımların yanısıra ilçelere de ulaşan Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Diyadin ilçesine gitti. İlçeye bağlı köylere ulaşan gönüllüler kapı kapı dolaşarak gıda kolilerini teslim etti. Çocuklarla da bir araya gelen gönüllüler, onlarla oyunlar oynayıp atıştırmalık ikram etti.