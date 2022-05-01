Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden çocuklara bayramlık - Haberler

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Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden çocuklara bayramlık

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden çocuklara bayramlık

Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından, ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan tüm çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı dağıtıldı.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından, ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan tüm çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı dağıtıldı.

Mahalle odasında açılan sergi ile çocuklar aileleri ile birlikte gelerek diledikleri kıyafetleri ve ayakkabıları aldı

Mesudiye Mahallesi Muhtarı Süleyman Altın, Türk Kızılay Havza Temsilciliği Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Çörekçioğlu, bayram öncesi mahalledeki tüm çocukların yüzlerini güldürdüklerini belirterek, "İnşallah Kurban Bayramı'na kadar tüm mahallelerimizdeki çocuklarımıza bayramlık dağıtımını gerçekleştireceğiz. Türk Kızılay olarak ramazan ayı boyunca ayni ve nakdi yardımlarımızın yanında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kıyafet yardımlarımız devam etti. Mesudiye Mahallesi'ndeki yardımımızın bayram arifesine denk gelmesi ise gerek çocuklarımızı gerekse bizleri mutlu etti. Hayırseverlerimize teşekkür ederim." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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