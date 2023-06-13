Türk Kızılay Havza Temsilciliği Vekaleten Kurban Çalışmaları Yürütüyor

Türk Kızılay Havza Temsilciği tarafından vekaleten kurban çalışmaları kapsamında stant açıldı.

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Genç Kızılay Havza Başkanı İrem Uyaroğlu'nun katıldığı çalışmada Kevser Camisi önünde açılan stantta vatandaşlara vekaletle kurban kesimi ile ilgili broşür dağıtılarak, bağış kabul edildi.

Çörekçioğlu, kesilen kurbanlardan elde edilen etin yıl boyunca konserve olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Bu yıl Havza'da ramazan ayında 480, yıl boyunca da 860 olmak üzere 1340 konserve kurban eti dağıtımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Çörekçioğlu, "Bu yıl genel merkezimizce kurban bağış miktarı yurt içinde 5 bin 950, yurt dışı için 2 bin 650 lira olarak belirlendi. İsteyen vatandaşlarımız Türk Kızılayın hesaplarına bağışlarını yatırabilir. Ayrıca ilçe temsilciğimiz aracılığıyla isteyen vatandaşlarımız kurban bağışlarını yapabilir. Şimdiden tüm bağışçılarımıza ihtiyaç sahiplerimiz adına teşekkür ederim." dedi.

Çörekçioğlu, vekaletle kurban kestirmek isteyenlerin bağışlarını 168 Kızılay Çağrı Merkezi veya "kizilay.org.tr" internet adresinden de yapabileceklerini kaydetti.