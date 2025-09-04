Haberler

Türk Kızılay, Havza'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Türk Kızılay, Havza'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, 'Güvenli Kan Temini Projesi' kapsamında Havza'da kan bağışı toplamak amacıyla iki gün süren bir etkinlik gerçekleştirdi. 20 ünite kan bağışının alındığı kampanyada gönüllü bağışçılara ikramlar yapıldı.

Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da çalışma yapıldı.

Mehmetçik Meydanı'nda iki gün boyunca konuşlandırılan kan bağış aracında gönüllü kan bağışçılarından kan toplandı.

Yapılan çalışma sonucunda 20 ünite kan bağışı alındı.

Kan bağışında bulunanlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.