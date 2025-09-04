Türk Kızılay, Havza'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi
Türk Kızılay, 'Güvenli Kan Temini Projesi' kapsamında Havza'da kan bağışı toplamak amacıyla iki gün süren bir etkinlik gerçekleştirdi. 20 ünite kan bağışının alındığı kampanyada gönüllü bağışçılara ikramlar yapıldı.
Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da çalışma yapıldı.
Mehmetçik Meydanı'nda iki gün boyunca konuşlandırılan kan bağış aracında gönüllü kan bağışçılarından kan toplandı.
Yapılan çalışma sonucunda 20 ünite kan bağışı alındı.
Kan bağışında bulunanlara ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel