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Türk Kızılay gönüllülerince 8 yaşındaki Neva'nın doğum günü çadırda kutlandı

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Türk Kızılay gönüllülerince 8 yaşındaki Neva'nın doğum günü çadırda kutlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ailesiyle çadırda yaşayan 8 yaşındaki Neva Yılmaz için Türk Kızılay Amasya Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ailesiyle çadırda yaşayan 8 yaşındaki Neva Yılmaz için Türk Kızılay Amasya Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'a giden Türk Kızılay Amasya Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri, bölgedeki çalışmalara destek olmayı sürdürüyor.

Gönüllüler, Samandağ ilçesinde çadırda yaşayan 8 yaşındaki Neva'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Ellerindeki pastayla çadır kente gelen gönüllüler, doğum gününü kutladıkları çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Kendisi için hazırlanan pastayı kesip çevresindeki çocuklara da ikram eden Neva Yılmaz, ekiptekilere teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kızılay Hatay Neva Güncel Haberler

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