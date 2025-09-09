Türk Kızılay Gönüllüleri, Dumlusu Köyü Okulunu Yeniledi

Türk Kızılay Muş Şubesi gönüllüleri, gittikleri köy okulunun duvarlarını boyayıp resimlerle süsledi, halılarını yıkayıp temizliğini yaparak orayı yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Gönüllü gençler, "Benim Okulum Projesi" kapsamında öğrencilere ferah eğitim ortamı oluşturmak için kente 38 kilometre uzaklıktaki Dumlusu köyüne gitti.

Temin ettikleri malzemelerle buradaki ilkokulun sınıf ve koridorlarını boyayan, halılarını yıkayan gönüllüler, camları, sıraları ve masaları da özenle temizledi.

Çocukların daha neşeli ortamda ders görmesi için okulun duvarlarına resimler çizen gönüllüler, bu çalışmalarıyla köydeki çocuklara daha renkli bir eğitim ortamı oluşturdu.

Türk Kızılay Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Taş, AA muhabirine, Türk Kızılayın afet, sosyal proje, yardım ve kan hizmetlerinin dışında eğitime yönelik çalışmalar da yürüttüğünü söyledi.

"Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz"

Talep üzerine gönüllülerle gittikleri Dumlusu İlkokulu'nda boyama ve temizlik çalışması yaptıklarını anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Güzel bir çalışma oldu. Gönüllülerimizle okulun boyasını ve temizliğini yaptık. Buradaki çalışmaları, gönüllü gençlik ve kadın kolları ekiplerimiz yürüttü. Çocuklarımızın daha rahat ortamda eğitim görmesine katkı sağlamak amacıyla bu çalışmaya katıldık. Tüm sınıfların bakım ve onarımını yaparak öğrencilerimizin 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında daha iyi ortamda eğitim almalarına katkıda bulunmaya çalıştık."

Bu gibi etkinlikleri Türk Kızılay olarak yapmaya devam edeceklerini belirten Taş, şunları kaydetti:

"Ekibimizle bu yıl eğitim öğretim görecek minik öğrencilerimiz için güzel ortam oluşturduk. Şube olarak eğitim projelerinde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalarda yer almaktayız. Çocukların gönüllerine dokunup onların hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız."

Gönüllülerden Nuriye Aydın da "Gönüllü arkadaşlarla köye gelerek okulu temizledik. Amacımız, çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek. Onlar mutlu olursa biz de mutlu oluruz." dedi.