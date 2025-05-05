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Türk Kızılay Genel Başkanlığına Fatma Meriç Yılmaz yeniden seçildi

Türk Kızılay Genel Başkanlığına Fatma Meriç Yılmaz yeniden seçildi
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Türk Kızılay'ın 105'inci Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Fatma Meriç Yılmaz yeniden seçildi.

Türk Kızılay'ın 105'inci Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Fatma Meriç Yılmaz yeniden seçildi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, bürokratlar ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da geçerli oyların tamamını alan Fatma Meriç Yılmaz yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Delegelere teşekkür eden Yılmaz, Türk Kızılay'ın insanlığa hizmet anlayışını güçlendirerek, iyiliği el ele büyüteceğini vurguladı.

Türk Kızılay'ın yeni yönetim kurulu, Yılmaz'ın yanı sıra Esra Özkoç, Semra Tozaraydın, Zübeyde Çelik, Emre Koç, Yusuf Ramazan Saygılı, Şükrü Can, Ömer Faruk Çalışkan, Kamil Karadeniz, Yener Tanık ve Mustafa Sarılar'dan oluştu.

Kızılay'ın yeni denetim kurulunda ise İsmet Durmuş, Mustafa Umut Yalçın, Selman Keresteci, Zuzan Hasibe Beytul ve Nur Çetin yer aldı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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