Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, "Yüzyıllık Emanet Kızılay Esir Mektupları Sergisi"nin açılışında konuştu Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Yüzyıllık Emanet Kızılay Esir Mektupları Sergisi" için yürütülen çalışma kapsamında 75 esir defteri, 127 esir listesi, 25 bin 504 esir mektubu ve 308 bin 645 esir kartının bugünün Türkçesine çevrildiğini bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Yüzyıllık Emanet Kızılay Esir Mektupları Sergisi" için yürütülen çalışma kapsamında 75 esir defteri, 127 esir listesi, 25 bin 504 esir mektubu ve 308 bin 645 esir kartının bugünün Türkçesine çevrildiğini bildirdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla Millet Kütüphanesi Anadolu Salonu'nda düzenlenen "Yüzyıllık Emanet Kızılay Esir Mektupları Sergisi"nin açılış programında bir konuşma yaptı.

"Vatana muhabbet ve yaralılara muavenet" ilkesiyle 1868'de kurulan Türk Kızılayın birçok iyilik öyküsüyle tarihe iz bıraktığını belirten Yılmaz, Kızılay'ın kurulduğundan beri yürüttüğü ve hep yürüteceği bir görevinin de savaş durumunda Mehmetçiğin ailesiyle irtibatını sağlamak olduğunu anımsattı.

"Mektupları emanetin asıl sahipleri ve milletle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz"

Yüzyıl önce vatanını müdafaa için savaşan askerlerin ailelerine haber vermek ve ailelerinden haber almak için duygularını kaleme aldıklarına işaret eden Yılmaz, bu mektupların kendilerine bırakılan bir emanet olduğunu söyledi.

Yılmaz, bunlardan bir kısmının askerlerin ailelerine teslim edildiğini ancak ulaşamayan ve askıda kalan mektupların da bulunduğunu anlatarak, bugün savaşın en zor anlarında sahiplerine ulaşamamış mektupları emanetin asıl sahipleri ve milletle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Balkan Savaşları sırasında Hilal-i Ahmer tarafından kurulan Üsera Heyeti'nin (Esirler Komisyonu) esirlerin haklarını korumak ve aileleriyle iletişimlerinin sağlamak görevini üstlendiğini belirten Yılmaz, heyetin çalışmalarını anlattı.

Yılmaz, "Bugün yürütülen yoğun çalışma sonunda siz değerli milletimizin bu mektupları okuyup o gün yaşananlara şahitlik edebilmesi için 75 esir defteri, 127 esir listesi, 25 bin 504 esir mektubu, 308 bin 645 esir kartı günümüz Türkçesine çevrildi." dedi.

"Bu çalışma, Kızılay'ın yardımseverlik ve insanlık misyonunu ortaya koymakta"

Emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, mektupların Türk Kızılay internet sitesinden de görülebileceğini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı çalışma, savaşın insanlar üzerinde bıraktığı etkileri, özlemi ve umudu gözler önüne sermektedir. Türk Kızılay olarak, bu mektupları yeniden sahipleriyle buluşturmanın ve ailelerine teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. İnsanlığın temel değerlerini yansıtan bu çalışma, Kızılay'ın tarihindeki yardımseverlik ve insanlık misyonunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bugün burada arşivimizde bulunan yerli ve yabancı esin mektupları, esir defterleri, esir listeleri ve kartları, para makbuzları, posta dağıtım defterleri, döneme ait çeşitli pul ve zarflar, esir kamplarından fotoğraflar ve kartpostalları sizinle buluşturmuş olacağız."

Yılmaz, destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'ya ve Millet Kütüphanesi yönetimine teşekkür etti.