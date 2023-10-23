Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Azerbaycan'la işbirliklerini artıracaklarını bildirdi

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Azerbaycan Kızılay ile işbirliklerini artırarak devam etme niyetinde olduklarını söyledi.

Yılmaz, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Kızılay Başkanı Novruz Aslanov'la bir araya geldi.

Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, Türkiye ve Azerbaycan'ın zor günlerde de güzel günlerde her zaman birbirinin yanında olduğunu vurguladı.

Yılmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan halkının büyük yardım seferberliği başlattığını hatırlatarak, "Azerbaycan, bizim yanımızda olduğunu bir kere daha hissettirdi." dedi.

Dünyanın neresinde bir insan ıstırabı olursa el ele vererek oradaki ıstırabı dindirmek için koşturduklarını ve emek verdiklerini belirten Yılmaz, "Yolumuz ve yönümüz aynı. Bir taraftan doğal felaketler oluyor bir taraftan Gazze'de yaşanan olaylar gibi insan kaynaklı afetler olabiliyor. Keşke hiç olmasa ama biz nerede ne olursa olsun, kim olduğuna nerede olduğuna bakmadan yardım etmek üzere el ele vermiş bir topluluğuz. Azerbaycan Kızılayın bizim yanımızdaki yeri çok farklı. Kendimizden ayrı görmüyoruz. Çalışmalarımıza kaldığı yerden, hiç hız kesmeden, işbirliğimizi artırarak devam etmeye niyetimizi beyan etmiş olalım." şeklinde konuştu.

"Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikteliği diğer Türk ülkelerine örnek oldu"

Azerbaycan Kızılay Başkanı Aslanov da Azerbaycan topraklarının işgali döneminde Türk Kızılayın yaptığı yardımlara dikkati çekerek, "Bu iyiliği ve yardımları hiçbir zaman unutmayacağız. Türk Kızılayın kurduğu çadır kentte yüzlerce insan yaşadı." dedi.

Aslanov, "Türk Kızılay, örnek bir kuruluştur. Türk Kızılay, hiçbir ayrım yapmadan insanlara yardım ediyor. Filistin halkına insani yardım gönderdiğinizin bilgisini aldık. Dünyada bazı kurumlar ve o kurumların yöneticileri, bazı olaylara gözlerini ve kulaklarını kapatıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikalara işaret eden Aslanov, "Türk dünyasını birleştirmek yönünde bir politika izliyor. Dini, dili ve tarihi bir olan bir birlik oluşturma felsefesiyle hareket ediyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikteliği diğer Türk ülkelerine de örnek oldu. Azerbaycan, Türkiye ile birlikteliğe büyük önem veriyor. Bu bizim için kutsal bir etkendir. Türk birliğinin daha da büyüyeceğine ve güçleneceğine eminim." diye konuştu.