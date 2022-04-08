Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu yıl 8 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Yardım kolilerinin hazırlanması Ekiplerin yardım kolilerini hazırlaması Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etmesi Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi...
Yardım kolilerinin hazırlanması
Ekiplerin yardım kolilerini hazırlaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etmesi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi Kooperatifi'nin desteğiyle ramazan yardımları kapsamında hazırlanan gıda kolileriyle ilgili basın açıklaması yaptı. (1)