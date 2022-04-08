Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu yıl 8 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz" - Haberler

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu yıl 8 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Yardım kolilerinin hazırlanması Ekiplerin yardım kolilerini hazırlaması Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etmesi Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi...

Yardım kolilerinin hazırlanması

Ekiplerin yardım kolilerini hazırlaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etmesi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi Kooperatifi'nin desteğiyle ramazan yardımları kapsamında hazırlanan gıda kolileriyle ilgili basın açıklaması yaptı. (1)

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu yıl 8 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu yıl 8 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu yıl 8 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Tarım Kredi Kooperatifi, Kızılay, Türk, Güncel, Haberler

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