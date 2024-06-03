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Türk Kızılay Genel Başkanı Ağrı'da Ziyaretlerde Bulundu

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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ağrı'da Kızılay çalışanları ve gönüllüleriyle bir araya geldi ve kentteki faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu.

Kente gelen Yılmaz, ilk olarak Kızılay Ağrı Şubesi'ni ziyaret etti.

Yılmaz, burada il ve ilçelerin Kızılay çalışanları ve gönüllüleriyle "Ağrı İl Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Yurt içi ve dışındaki çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Yılmaz, kentteki faaliyetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı, toplantının ardından Yılmaz'a İshak Paşa Sarayı tablosunu hediye etti.

Doğubayazıt ilçesine geçen Yılmaz, Kaymakam Murat Ekinci, Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin ve beraberindekilerle İshak Paşa Sarayı ile İslam alimi Ahmed-i Hani'nin türbesine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Fatma Meriç Yılmaz Kızılay Ağrı Güncel Haberler

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