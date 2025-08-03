Türk Kızılay Gençlik Kampları 2023'te Binlerce Genç Öğrenciyi Ağırlıyor

Türk Kızılay, İstanbul'da Heybeliada, Ankara'da ise Çamkoru'da olmak üzere her yıl düzenlediği geleneksel gençlik kamplarıyla Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genç öğrenciyi ağırlıyor.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, katılımcıların dayanışma ve yardımlaşma duygularını, gönüllülük bilincini ve bireysel yeteneklerini geliştirmek üzere yaz boyunca düzenlenen kamplara bu yıl 53 ilden bini aşkın lise öğrencisi katılıyor.

Sanat, teknoloji, gastronomi gibi farklı temalar altında düzenlenen bir haftalık kamplar kapsamında "İyilik Şefleri" temasıyla düzenlenen kampa, usta şef ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi Ebru Baybara Demir konuk oldu.

Demir, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Zonguldak'tan gelen ve ağırlıklı olarak aşçılık bölümünden lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Mardin'de başlayan hikayesini gençlerle paylaşan şef Demir, şunları ifade etti:

"Hepinizin aklında şu var, bir gün İstanbul'a gideceğim ve orada kendi restoranımı açacağım. Ben de size diyorum ki, eğer bu işi yapmak istiyorsanız yerinizde kalın. Orada daha kıymetli olursunuz. Ben öyle yaptım. Yapmış olduğum işin adı da sosyal gastronomi, yani yaptığınız yemeğe ülkenizin değerlerini katarken bunu insanlara faydalı hale getirmek. Sizlerin de yeteneklerinizle, aklınızla, inancınızla çok daha iyisini yapacağınızdan eminim."

Öğrencilerle yürüttüğü sosyal gastronomi atölyesiyle farklı proje önerileri geliştiren Demir, "Benim de hepimiz gibi çocukluğumdan beri Kızılay'a bir bağım var. Bugün Kızılay'ın başka bir yüzünü gördüm, o da bu ülkenin geleceğine vermiş olduğu değer." ifadelerini kullandı.

80 öğrenci İklim Dostu Gönüllülük temasıyla buluştu

Heybeliada Gençlik Kampları kapsamında Bilecik, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kütahya'dan gelen yaklaşık 80 öğrenci ise İklim Dostu Gönüllülük teması altında buluştu.

İklim değişikliğinin etkileri ve çevre dostu üretim konulu atölye ve etkinliklere katılan gençler, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bir araya gelerek atık yönetimi ve döngüsü hakkında bilgi aldı.

Ankara'da Çamkoru Kampı başladı

Türk Kızılay, 1936'dan bu yana düzenlediği geleneksel gençlik kamplarıyla gençlerin sosyal ve bireysel gelişimine katkıda bulunuyor.

Heybeliada kampına ek olarak Ankara'da doğayla iç içe bir deneyim sunan Çamkoru Gençlik Kampı, ağustos ayı itibarıylea kapılarını açtı.

Çamkoru Kampı bu yıl 21 ilden 400 öğrenciyi misafir edecek.