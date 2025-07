Türk Kızılay, Gazzelilere Kurban Konservesi Gönderiyor

Türk Kızılayın kurban konserveleri, Gazzelilere ulaşmaya devam ediyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin Cibaliye bölgesindeki geçici çadırlarda yaşayan Abdullah ve ailesi de kurban konservelerini alan ailelerden biri oldu.

Konserve alan Filistinli Abdullah'ın annesi Hina İsmail, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Kızılay tarafından ulaştırılan et yardımı için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde evimizde ne yemek ne de un vardı. Çocuklarımız yaklaşık 7 aydır et tüketememişti. Bu yardım sayesinde büyük bir sevinç yaşadılar ve uzun bir aradan sonra et yiyebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, Türk Kızılayın yardımını daim, çalışmalarını bereketli kılsın."

Kurban konserve modeli

Türk Kızılay tarafından bağışçıların vekaletiyle yurt içinde kesilen kurbanların etleri, uzun süre bozulmayacak şekilde konserve kavurma haline getirilerek Gazze gibi ihtiyaç sahibi bölgelere gönderiliyor.

Sınır kapılarının insani yardıma açıldığı dönemlerde Gazze'ye ulaştırılan konserveler, bölge halkı için önemli bir protein ve beslenme kaynağı oluyor.

Bu yılki kurban kampanyasında alınan vekaletlerle Gazze için 350 binden fazla konserve hazırlanıyor.

Türk Kızılay, aynı zamanda bölgedeki aşevi aracılığıyla her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırarak Gazze halkına düzenli destek sağlamayı sürdürüyor.