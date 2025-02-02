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Türk Kızılay, Gazze'ye Acil Yardım Gönderdi

Türk Kızılay, Gazze'ye Acil Yardım Gönderdi
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Türk Kızılay, Gazze'deki acil barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 57 tır yardım malzemesini Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderdi. Ayrıca, 90 tır daha yardım malzemesi yolda.

Türk Kızılay, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 tırın, Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gazze'ye giriş yaptığını bildirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, Türk Kızılayın Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahibi Gazzelilere dağıtılmaya başlandığı belirtildi.

Gazze'deki gıda ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla Türkiye'den sevk edilen gıda kolileri ve konserve etlerin, ihtiyaç sahibi Gazzelilere ulaştırılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca, AFAD koordinasyonunda ülkemizin 14. yardım gemisiyle birlikte, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan 90 tırlık çadır ve barınma malzemelerinin 57 tırı, bu sabah Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gazze'ye giriş yaptı. Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmayı bekleyen diğer yardım malzemelerinin de kısa sürede Gazze'ye ulaştırılması planlanırken, bölge halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir.

Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemde, Gazze'nin kuzeyinde 10 bin, güneyinde ise 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapan aşevlerini çalışır durumda tutan Türk Kızılay, yeni gelecek yardımlarla birlikte bu kapasiteyi daha da artırmayı planlamaktadır. 156 yıldır Türkiye'de ve dünyada ihtiyaç anında yardım elini esirgemeyen Türk Kızılay, ateşkes sürecinde olduğu gibi, uzun sürebileceği öngörülen Filistin'in yeniden inşasında da Gazze halkının yanında olmayı kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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