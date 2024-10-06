Türk Kızılay, Gazze'ye Acil Yardım Çağrısı Yapıyor

TÜRK Kızılay, Gazze halkına desteğini sürdürdüğünü duyurdu. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz "Gazze'de dünyanın gözü önünde bir yıldır devam eden insani trajedinin tüm bölgeye yayılma olasılığından büyük endişe duyuyoruz. Hızla ateşkes koşullarının sağlanması ve Gazze halkına insani yardım ulaşması, önündeki engellerin acilen kaldırılması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Türk Kızılay'ın çatışmaların ilk gününden itibaren Gazze'deki insani acıyı hafifletmek üzere çalıştığını ifade eden Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden ve tüm dünyanın gözü önünde insani felakete dönüşen süreci yakından takip ediyoruz. Türk Kızılay olarak bölgeye temel insani yardım malzemelerinin ulaşması için ilk günden itibaren çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Gazze'deki çatışmaların son dönemde Lübnan'a yayılması üzerine yaşanan acil duruma hızla destek olmak ve yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak için de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Ancak geride bıraktığımız bir yılın sonunda Gazze'deki insani trajedinin tüm bölgeye yayılma ihtimali karşısında büyük endişe duyuyoruz. Türk Kızılay olarak hızla ateşkes koşullarının sağlanması ve kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına insani yardımın ulaşması önündeki engellerin acilen kaldırılması için çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklama göre şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'nin Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında bölgeye 50 bin tonu aşkın malzemenin hava, deniz ve karayoluyla sevkiyatında aktif rol alan Türk Kızılay, AFAD koordinasyonunda ve STK'ların desteğiyle Mersin Limanı'ndan Mısır'ın El Ariş Limanı'na uğurladığı 11 İyilik Gemisi'yle başta gıda, barınma, hijyen ve tıbbi ihtiyaçlar olmak üzere bölgedeki en temel insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağladı. İyilik Gemileri'yle bölgeye 900 tırlık kapsamlı malzeme gönderen Türk Kızılay, yardımların yüzde 70'ten fazlasının Gazze Şeridi'ne girişini sağladı. 7 Ekim'den bu yana önce Refah'ta, ardından Deyr Belah'ta hizmet veren aşeviyle Kızılay, günde 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Yardımların Gazze'ye ulaşması sürecinin her aşamasında Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı ile koordineli bir çalışma yürüten Türk Kızılay, bugüne dek toplam 2 milyon 745 bin 500 kişi/öğün sıcak yemeğin yanı sıra 606 bin 486 adet gıda paketi, 243 bin 059 adet konserve gıda, 603 bin 272 giyim malzemesi, 6 ambulans, 466 bin 733 hijyen malzemesi ve muhtelif yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı."

ALTERNATİF YOLLARLA GIDA YARDIMI SÜRÜYOR

Türk Kızılay, 6 Mayıs'ta İsrail'in Refah Sınır Kapısı kontrolünü ele geçirmesinden sonra sadece sınırlı sayıda tırın sınır kapılarından geçişine izin verildiğini belirterek alternatif güzergahlar üzerinden Gazze'ye sevkiyat sağlamak için çalışma sürdürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda Türk Kızılay, haziran ayında Ürdün Kızılayı koordinasyonunda 2 bin 500 gıda ve 2 bin 500 hijyen kolisinin karayoluyla kuzeyden Erez Kapısı'ndan Gazze'ye ulaşmasını sağladı. Kızılay'a ait un yüklü 7 tırın ağustos ayında güneyden Kerem Abu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçişi sağlandı. Kızılay, eylül ayında yerelden temin ettiği 5 bin gıda kolisiyle de Gazze halkına destek oldu. Ekim ayında Ürdün'den tedarik edilen 5 bin adet gıda kolisinin daha bölgeye ulaştırılarak Gazze Şeridi'nde dağıtılması planlanıyor.