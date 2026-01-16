Türk Kızılay Gazze'de kışlık destek ve sıcak yemek yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ardından Gazze'ye insani destek ulaştırmaya devam ettiğini ve bugüne kadar 10 milyon 535 bin 500 öğün sıcak yemeği bölge halkıyla paylaştığını bildirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, ateşkesle birlikte insani yardım geçişlerinin artması üzerine Kızılay, Gazze'deki aşevi kapasitesini ve dağıtım faaliyetlerini önemli ölçüde artırdı.

Kızılay aşevleri günlük 35 bin kişilik kapasiteyle barınma alanlarında kalan sivillere, hastanelerdeki hastalara ve sağlık çalışanlarına sıcak yemek hizmeti veriyor.

7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ardından Gazze'ye insani destek ulaştırmaya devam eden Türk Kızılay, bugüne dek 10 milyon 535 bin 500 öğün sıcak yemeği bölge halkıyla paylaştı.

Kızılay, aşevi hizmetlerine ek olarak 20 bin 337 ton insani yardım malzemesini de Gazze'ye taşıdı. Bölgede temiz su, temel gıda ve barınma desteğine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Her türlü ihtiyacın karşılanmasında bölge halkının yanında olmaya devam eden Türk Kızılay, son dağıtımlarla Gazze'de 2 bin aileye kışlık battaniye desteği sağladı. Kış şartlarının etkisini artırdığı bölgede, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için hayati önem taşıyan bu desteklerin kış boyunca devam etmesi planlanıyor.