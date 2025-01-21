Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'deki İnsani Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze'deki Filistinlilerin yaralarının sarılması için insani yardımları sürdüren Türk Kızılay, 61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'de de yeniden toparlanma sürecindeki halka destek oluyor.

Türk Kızılay ve AFAD, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye gıda, hijyen, barınma ve tıbbi malzemeler taşıyan 11 "İyilik Gemisi" ulaştırdı.

Kıtlıkla mücadele eden Filistinliler için bu tarihten sonra 3,7 milyon öğün yemek desteği veren Kızılay ekipleri, su ihtiyacının karşılanması için de yoğun çaba gösterdi.

Türk Kızılay'ın bölgedeki girişimleriyle geçen yıl kasımdan bu yana tankerlerle 1000 ton suyun dağıtımını gerçekleştirdi.

Suriye'ye yardımlar

2011'de başlayan iç savaştan etkilenen Suriyelileri de yalnız bırakmayan Türk Kızılay, hem Türkiye'ye sığınan hem de ülkelerinde kalan mağdurlara yardım eli uzattı.

Baas rejimi ve lideri Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyeliler için sınır kapılarında sıcak çorba, gıda ve içecek ikramında bulundu.

Ekipler, yeni dönemde Suriye'nin farklı bölgelerindeki 386 bin 816 ihtiyaç sahibine, 15 binden fazla gıda kolisi, 584 bin gıda malzemesi ve 10 bin 600 ton ekmeklik un ulaştırdı.

Çalışmalar kapsamında 127 bin 152 kişiye barınma, giyim ve kış yardımı, 52 bin 770 kişiye de temiz su, çocuk bezi ve hijyen paketi desteği sunuldu.

"Su konusunda çok ciddi sıkıntı yaşanıyor"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, AA muhabirine, Gazze'nin kuzeyinde 10 bin, güneyinde ise 15 bin kişilik olmak üzere 2 aşevinde günlük 25 bin kişilik sıcak yemek hazırladıklarını söyledi.

Filistin halkının temiz suya erişimde büyük sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Yılmaz, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından su sevkiyatının aksadığını anlattı.

Yılmaz, su sorununu yereldeki girişimlerle çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Su konusunda içeride çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Sosyal medyada da herkes görüyordur. Kasımdan sonra işbirliğiyle tankerlerle su dağıtmaya başladık. Öncesinde paketli su gönderebilme imkanımız vardı ama kapılardaki sıkıntılardan dolayı tankerlerle dağıtıyoruz. Şu ana kadar 1 milyon litre suyu dağıtabilmiş durumdayız. Su operasyonuna her gün devam ediyoruz." diye konuştu.

Ateşkes sürecine değinen Yılmaz, "Kapılar açıldığı, güvenlik tesis edildiği anda oraya koşacak gönüllülerimiz, doktorlarımız, hepsi hazır. Teyakkuzda bekliyoruz." dedi.

"Suriye Kızılayı'nın kapasitesini güçlendireceğiz"

Yılmaz, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den itibaren 3 milyon kişiye destek verdiklerini, yeni dönemde Suriyelilere umut olmayı sürdüreceklerini anlattı.

Suriyelilerin ülkelerine "gönüllü, güvenli ve onurlu" dönüşlerine yönelik projeler hazırladıklarını dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gıda kolileri ve kışlık battaniyelere ihtiyaç duyulan bir aşamadayız. Kuzeydeki kapasitemizi oraya kaydırarak yine bağışçılarımızın verdiği emanetleri oraya ulaştıracağız. İhtiyaca özel proje geliştirerek bir taraftan Suriye Kızılayı'nın kapasitesini güçlendireceğiz. Nihayetinde orayı Suriye Kızılayı'na bırakıp döneceğimiz uzun süreli bir program başladı diyebiliriz. Bu en az birkaç sene sürecektir. Bunu senelerce, değişen ihtiyaçlara göre revize ettiğimiz, farklılaştırdığımız, farklı kaynaklar aradığımız ve eğitimlerle, psikososyal destekle desteklediğimiz büyük projeden bahsediyoruz. Bunu da alnımızın akıyla mutlaka yapacağız. Süreç bittiği zaman artık güneyimizde bize dost, kardeş, birçoğu dilimizi konuşan halkın yaşadığı ve Türk halkının onlara yaptıklarını hiç unutmayan bir devletle komşu olmuş olacağız."

Yılmaz, Türk Kızılay'ın yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.