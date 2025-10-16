Haberler

Türk Kızılay, Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Ulaştırdı

Türk Kızılay, Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Ulaştırdı
Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krize yanıt vererek, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri dağıttı. Çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimi olmayan vatandaşlar için yardım operasyonlarını hızlandırdı.

Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde yıkıntılarla dolu mahallelerde yaşam mücadelesi veren sivillere gıda yardımı ulaştırdı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, yardım tırlarının geçişinin artmasıyla insani yardım operasyonlarını daha da hızlandıran Türk Kızılay, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, kentteki çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimi olmayan ailelere gıda paketleri dağıtıldı.

Gazze'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, aşevi aracılığıyla her gün binlerce kişiye sıcak yemek de ulaştırıyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
