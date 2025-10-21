Haberler

Türk Kızılay, Gazze'deki Duyma Kaybı Yaşayan Filistinlilere İşitme Cihazı Dağıtıyor

Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde iki yıldır süren İsrail saldırıları nedeniyle duyma kaybı yaşayan Filistinlilere işitme cihazı dağıttığını açıkladı. Proje kapsamında şimdiye kadar 51 hastaya ulaşıldı.

Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde iki yıldır süren İsrail saldırıları nedeniyle duyma kaybı yaşayan Filistinlilere işitme cihazı dağıtıldığını bildirdi.

Türk Kızılay Filistin Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir insani krizin yaşandığı Gazze'de insani yardım faaliyetlerinin sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Türk Kızılaya ait aşevinin Gazze'de günlük 21 bin sıcak yemek kapasitesiyle hizmet verdiği, Türkiye'den Mısır'a gemilerle nakledilen insani yardımlarla da Gazze'deki Filistin halkına desteğin sürdüğü aktarıldı.

Temel ihtiyaç malzemesi temininin yanı sıra sağlık alanındaki projelere de destek verildiği, bu kapsamda Gazze Şeridi'nin tamamında "İşitme Cihazı Dağıtım Projesi" ile İsrail saldırıları nedeniyle duyma yetisini kaybeden hastaların tespit edilerek ihtiyaç duyulan işitme cihazlarının Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Devam eden proje çerçevesinde şimdiye kadar 51 hastaya ulaşıldığı belirtilen açıklamada, girişime destek veren bağışçılara teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
