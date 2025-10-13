Haberler

Türk Kızılay, Gazze'de Ateşkes Sonrası Yardım Faaliyetlerini Artırdı

Türk Kızılay, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmaya başladı. İnsani yardımların artmasıyla birlikte aşevi kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Türk Kızılay, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından insani yardım faaliyetlerini hızlandırarak bölgede her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmaya başladı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, ateşkesle birlikte insani yardım geçişlerinin artması sonucu çalışmalar da yoğunlaştırıldı.

Bu kapsamda Türk Kızılay, Derilbalah'taki aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine, hastanelerdeki hastalara ve sağlık çalışanlarına günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Aşevi, mevcut durumda 21 bin kişilik kapasiteyle hizmet veriyor. Gazze'ye ulaşan yeni yardım malzemeleriyle bu kapasitenin kısa sürede artırılması hedefleniyor.

Kurban Bayramı döneminde bağışçıların desteğiyle hazırlanan ve şu anda Mısır Kızılayı depolarında bulunan kavurma konservelerinin önümüzdeki günlerde Gazze'ye girişi sağlanacak.

Türk Kızılay, aşevleri ve uluslararası ortakları aracılığıyla bölgede sıcak yemek, temiz su ve temel gıda desteğini kesintisiz şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
