Türk Kızılay Elazığ'da Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Düzenledi
Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde orman yangınlarına müdahale eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara yangın sonrası soğutma teknikleri ve ekipman kullanımı gibi konularda bilgi verildi ve sertifika dağıtıldı.
Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ekiplerine "Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi" verildi.
Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki işbirliği kapsamında eğitim çalışmaları yürütülüyor.
Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğünde ekiplere, Orman Bölge Müdürlüğü uzman eğitimcilere tarafından 8 saatlik eğitim verildi.
Katılımcılara, orman yangınları, müdahale yöntemleri, yangın sırasında ekipmanların etkin kullanımı ve yangın sonrası soğutma teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.
Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.