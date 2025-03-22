Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi İhtiyaç Sahiplerine İftar Ulaşımı Sağlıyor

Ağrı'da, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahipleri ve yalnız yaşayan yaşlılara iftar için yemek ulaştırıyor.

Kızılay Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle yılın 12 ayı ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Gıda kolisi, çocuklara mont, ayakkabı gibi yardımlarda bulunan ekipler, günlük sıcak yemek de çıkarıyor.

Şubede yapılan yemekler ekiplerce mahallelere götürülerek yalnız yaşayan yaşlıların da aralarında bulunduğu ihtiyaç sahibi 1000 kişiye veriliyor.

Kızılay gönüllüleri zaman zaman yaşlıların evini temizleyip onlara yemek yaparak yalnızlıklarına da ortak oluyor.

Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine, yılın her dönemi ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Ramazan ayında çalışmaların daha da yoğunlaştığını belirten Şahin, "İhtiyaç sahiplerine giyim, gıda, mobilya, beyaz eşya, sıcak yemek desteği sağlıyoruz. Hayırseverlerin verdiği 9 milyon liralık alışveriş kartını 3 bin aileye dağıttık. Kızılay'ımızın nakdi yardımını 400 aileye verdik. Yetim çocuklara bayramlık yardım vereceğiz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." diye konuştu.