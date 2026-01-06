Türk Kızılay geçen yıl Erzurum ve çevresinde yaklaşık 80 bin ünite kan topladı

Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezince, geçen yıl 6 ilde yaklaşık 80 bin ünite kan toplandı.

Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi, yaptığı çalışmalarla Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars ve Ardahan'da bulunan 26 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyor.

Kızılay ekipleri, merkezlerinde ve toplu alanlarda yaptıkları çalışmalarda geçen yıl sorumluluk bölgesindeki 6 ilde yaklaşık 80 bin ünite kan topladı.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkez Başkanı Hüseyin Bekmez, AA muhabirine, acil durumlarda ekiplerinin zamanla yarıştığını söyledi.

Kan ihtiyacının karşılanması için çeşitli organizasyonlar düzenlendiğini belirten Bekmez, "Kızılay çok profesyonel bir dernek, çalışmalarını da bu şekilde yapıyor. Her yıl ihtiyaçlara yönelik hedef belirliyor, bunlara yönelik çalışmaları düzenli ve kontrollü şekilde temin ediyor." dedi.

"Erzurum, en çok kan veren ikinci il"

Kan toplama hizmetinin Kızılayın ana görevi olduğunu dile getiren Bekmez, şöyle devam etti:

"Kızılay Bölge Kan Merkezi, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars ve Ardahan'da hizmet veriyor, bu bölgedeki 26 hastanenin kan ihtiyaçlarını karşılıyor. 2025'te bu bölgeden yaklaşık 80 bin ünite kan topladık ve bunun 33 bini Erzurum'da toplandı. Geçen yıl Türkiye'de rekor kırıldı ve 3 milyon ünite kan toplandı. Türkiye'de kan verebilir nüfus oranı yüzde 6,1, bu orana göre Erzurum, en çok kan veren ikinci il, büyük bir rakam, bunun için Erzurumlulara teşekkür ediyoruz. Erzurum, kan verme oranında Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor."

Erzurum'da geçen sene 33 bin ünite kanın yüzde 40'ının halk organizasyonlarında toplandığını bildiren Bekmez, "AVM gibi yerlere kurulan çadırlardan toplanmış. Bunun yüzde 15'i askeriyeden, 15'i resmi kurumlardan, geri kalanı da Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kan Merkezi'nden toplanmış." diye konuştu.

Kan bağışçılardan Muhammet Talha Arslan da "Kızılaya dördüncü kan bağışım, insanların zor durumlarda kaldıklarında kana ihtiyacı olduğunda kan sağlayabilmek için düzenli olarak kan bağışçısıyım. Verilen her kan, bir insanın hayatını kurtarıyor." ifadelerini kullandı.