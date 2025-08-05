Türk Kızılay, Diyarbakır'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, aralarında yetim, yaşlı, hasta ve engellilerin de bulunduğu yaklaşık 200 aileye ayni ve nakdi yardımlar ulaştırıldı.

Yardımlar kapsamında gıda kolisi, sıcak yemek, hijyen malzemeleri, giysi, elbise çeki, çocuk kiti, oyuncak ve nakit desteği verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yıl boyunca yardımları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Sönmez, şunları kaydetti:

"Evleri ziyaret ederek gıda kolisi, giyim malzemesi, sıcak yemek, hijyen malzemeleri, elbise çeki, çocuk kiti, oyuncak ve nakdi yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Kızılay olarak genellikle dezavantajlı grupta yer alan yetim ve öksüz çocuklar, tek başına kalan yaşlı, hastalar ve engelliler başta olmak üzere yoksul vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Sürekli ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Kızılay olarak, hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Gıda kolileri, ayni ve nakdi yardımlarla sofraları bereketlendireceğiz."

Sönmez, hayırsever vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.