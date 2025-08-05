Türk Kızılay, Diyarbakır'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Türk Kızılay, Diyarbakır'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giysi ve nakit yardımı yaparak destek oluyor. Başkan Gülhan Sönmez, yıl boyunca yardımları sürdüreceklerini açıkladı.

Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, aralarında yetim, yaşlı, hasta ve engellilerin de bulunduğu yaklaşık 200 aileye ayni ve nakdi yardımlar ulaştırıldı.

Yardımlar kapsamında gıda kolisi, sıcak yemek, hijyen malzemeleri, giysi, elbise çeki, çocuk kiti, oyuncak ve nakit desteği verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yıl boyunca yardımları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Sönmez, şunları kaydetti:

"Evleri ziyaret ederek gıda kolisi, giyim malzemesi, sıcak yemek, hijyen malzemeleri, elbise çeki, çocuk kiti, oyuncak ve nakdi yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Kızılay olarak genellikle dezavantajlı grupta yer alan yetim ve öksüz çocuklar, tek başına kalan yaşlı, hastalar ve engelliler başta olmak üzere yoksul vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Sürekli ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Kızılay olarak, hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Gıda kolileri, ayni ve nakdi yardımlarla sofraları bereketlendireceğiz."

Sönmez, hayırsever vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısı başladı

Süreç komisyonu ilk kez toplandı! İşte yeni dönemi başlatan sözler
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada

Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar kamerada
Netanyahu'dan Genelkurmay Başkanı'na rest: Plan sana uymuyorsa istifa et

Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in eski profili gündem oldu! 'Gizli Fenerbahçeli' iddiaları yeniden alevlendi

Eski profilinde yazan "Fenerbahçe" ifadesi taraftarları çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.