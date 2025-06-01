Türk Kızılay, Diyarbakır'da 10 Bin Sebze Fidesini Ücretsiz Dağıttı

Diyarbakır'da, Türk Kızılay Sur Şubesi, "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi" kapsamında yetiştirdiği 10 bin sebze fidesini çiftçilere ücretsiz dağıttı.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, kadın ve gençleri tohum, bitki ve toprakla buluşturup sebze fidesi üretimini teşvik etmek amacıyla hazırladıkları projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında yetiştirdikleri 10 bin domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz fidelerini çiftçilere ücretsiz dağıttıklarını belirten Sönmez, böylelikle bölgedeki tarımsal üretimi ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi, ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sönmez, şunları kaydetti:

"Proje, tarımın bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınma üzerindeki olumlu etkilerini artırarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olacaktır. Projeyle, sebze üretimini yaygınlaştırmayı ve üreticilerimizin pazarda daha güçlü yer almasını hedefliyoruz."

Çiftçilere bereketli bir üretim sezonu dileyen Sönmez, projeye destek veren Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Sur Kaymakamı Asım Solak, GAPUTAEM Müdürü Kudret Berekatoğlu ve Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan İkrim'e teşekkür etti.