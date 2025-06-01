Türk Kızılay, Diyarbakır'da 10 Bin Sebze Fidesini Ücretsiz Dağıttı

Türk Kızılay, Diyarbakır'da 10 Bin Sebze Fidesini Ücretsiz Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Sur Şubesi, 'Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi' kapsamında 10 bin sebze fidesini çiftçilere ücretsiz olarak dağıttı. Proje, tarımsal üretimi ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.

Diyarbakır'da, Türk Kızılay Sur Şubesi, "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi" kapsamında yetiştirdiği 10 bin sebze fidesini çiftçilere ücretsiz dağıttı.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, kadın ve gençleri tohum, bitki ve toprakla buluşturup sebze fidesi üretimini teşvik etmek amacıyla hazırladıkları projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında yetiştirdikleri 10 bin domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz fidelerini çiftçilere ücretsiz dağıttıklarını belirten Sönmez, böylelikle bölgedeki tarımsal üretimi ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi, ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sönmez, şunları kaydetti:

"Proje, tarımın bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınma üzerindeki olumlu etkilerini artırarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olacaktır. Projeyle, sebze üretimini yaygınlaştırmayı ve üreticilerimizin pazarda daha güçlü yer almasını hedefliyoruz."

Çiftçilere bereketli bir üretim sezonu dileyen Sönmez, projeye destek veren Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Sur Kaymakamı Asım Solak, GAPUTAEM Müdürü Kudret Berekatoğlu ve Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan İkrim'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim

Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak tüm takımlar belli oldu
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Vitor Pereira'nın yıldızı Matheus Cunha, 74.1 milyon euro bedelle Manchester United'da

Pereira'nın yıldız ismi 74 milyon euroya Manchester United'a satıldı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.