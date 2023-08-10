Türk Kızılay Dilovası Şubesi'nin Olağan Kongresinde Emre Sarıca Yeniden Başkan Seçildi

Türk Kızılay Dilovası Şubesi'nin ilk olağan kongresinde başkanlığa yeniden Emre Sarıca getirildi. Kongrede faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, eylem planı ve bütçe konuşuldu. Emre Sarıca yapılan oylamada tekrar başkan seçildi.

Türk Kızılay Dilovası Şubesi'nin ilk olağan kongresinde başkanlığa yeniden Emre Sarıca getirildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı'ndaki konferans salonunda gerçekleştirilen kongrede, 2023 yılı faaliyet raporu ile gelir ve gider tablosu okundu, şube yönetim kurulunun ibrası gerçekleşti.

Ayrıca, 2023-2024 şube eylem planı ile tahmini bütçenin tetkiki ile kullanımından bahsedildi, oy sayım komisyonu, şube başkanı ile yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile şube denetçisi asil ve yedek üyenin seçimi gerçekleştirildi.

Denetçi raporlarının ibra edilmesinin ardından yapılan oylamada, Emre Sarıca yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki dönem Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Tunç, Kocaeli Kızılay Şube Başkanı İbrahim Pay, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Türk Kızılay üyeleri katıldı.