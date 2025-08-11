Türk Kızılay, Depremzedelere Beslenme Desteği Sağlıyor

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından harekete geçen Türk Kızılay, afetzedelere ve müdahale ekiplerine beslenme desteği sağlamak üzere bölgeye ulaştığını duyurdu.

Kızılay; 30 araç, uzman ekipleri ve gönüllüleriyle hem depremden etkilenen vatandaşlara hem de gece boyunca görev yapacak arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yaptı.

Depremin hemen ardından sahaya ulaşan Türk Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmetlerinin koordinesinden sorumlu olarak, mobil mutfakları ve beslenme ekipleriyle afetzedelerin yanında yer alıyor. Sahadaki beslenme faaliyetlerinin, ilgili kurumlarla koordineli şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda kesintisiz devam edeceği aktarıldı.