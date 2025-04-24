Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var

Türk Kızılay Depremzedelere Beslenme Desteği Sağladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, 1,4 milyon kişilik beslenme desteği vererek vatandaşlara sıcak çorba, içecek, kumanya ve battaniye dağıttı.

Türk Kızılay'ın beslenme desteği sabaha kadar sürdü

ANKARA - İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen 6.2'lik depremin ardından toplanma alanlarında vatandaşlara Türk Kızılay 1,4 milyon kişilik beslenme desteği verdi.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından binlerce gönüllü ve çalışanıyla sahada beslenme hizmeti sağlayan Türk Kızılay, beslenme platformu paydaşları ile birlikte 221'i mobil ikram aracı olmak üzere 347 dağıtım noktasında faaliyetlerini yürüttü.

Saat 11: 00 itibariyle İstanbul genelinde 527 bin bardak sıcak çorba, 407 bin beslenme malzemesi, 413 bin adet sıcak ve soğuk içecek, 39 bin adet kumanya, 15 bin 900 adet ekmek dağıtıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesindeki ana sorumluluğu olan beslenme hizmetini beslenme platformu paydaşları ile yürüten Türk Kızılay ayrıca 499 bin adet içme suyu ve bin 655 battaniye dağıttı.

Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar +90 552 150 18 68 numaralı WhatsApp hattından bilgi alabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.