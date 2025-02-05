Türk Kızılay, Depremzedelere 3,3 Milyar Lira Destek Sağladı

Türk Kızılay, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda bugüne dek 548 binden fazla haneye toplam 3,3 milyar lira nakit desteği sağladı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinden bu yana afet bölgesinde temel ihtiyaçları karşılamak için yoğun çaba sarf edildi ve uzun vadeli iyileşme faaliyetleri yürütüldü.

Depremden en çok etkilenen 6 ilde kurulan 9 toplumsal hizmet merkezi aracılığıyla sağlık, koruma, psikososyal destek, geçim kaynakları, nakit destek, barınma ve su-sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler hayata geçirildi.

Bu çerçevede afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen programlarla 548 binden fazla haneye toplam 3,3 milyar lira nakit desteği verildi.

Esnaf ve çiftçilere toplam 500 milyon lira yardım

Bölgede tarımsal faaliyetleri ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla yürütülen esnaf ve çiftçi destek programları kapsamında ise 6 binden fazla çiftçi ve 4 bin 500'den fazla esnafa yaklaşık 500 milyon lira nakit destekte bulunuldu.

Afetzedelerin güvenli suya erişimini sağlamak için 9 sabit ve 5 binden fazla ev tipi su arıtma sistemi kuruldu. Konteyner kentlerde kalan öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla "100. Yıl Kütüphaneleri" projesi hayata geçirildi ve 6 ilde 13 kütüphane hayata geçirildi.

Afet bölgesindeki 600 işletmeye hibe desteği verilecek

Türk Kızılay, destek çalışmalarıyla bu yıl da afetzedelerin yanında olmayı sürdürecek.

Bu kapsamda 2025'te depremden etkilenen 7 ilde hayata geçirilecek 12 projeyle tarımsal iyileşme, kırsal kalkınma ile yerel ekonomiye katkıda bulunulacak.

Ayrıca afet bölgesindeki 600 işletmeye toplam 90 milyon liralık hibe desteği verilecek.

"Afet bölgesindeki hizmetlerimizi tüm gücümüzle devam ettiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay olarak depremin ilk gününden itibaren sahadayız. Her geçen gün bölgenin toparlandığını görmekten ve buna katkı vermekten de mutluluk duyuyoruz. Biz bir söz verdik, 'Son depremzede başını huzurla yastığa koyana dek buradayız.' dedik ve bu sözümüzün arkasındayız. Türk Kızılay olarak afet bölgesindeki hizmetlerimizi tüm gücümüzle devam ettiriyoruz."

Depremzede Türk Kızılay gönüllüleri duygularını anlattı

Açıklamada, Türk Kızılay yararlanıcıları, gönüllüler ve çalışanların da değerlendirmeleri yer aldı.

Depremzede olan ve kızını kaybettikten sonra Türk Kızılay gönüllüsü olarak diğer insanlara yardıma koşan Abdülkerim Bozkurt, "Kızılaya dünyanın her yerinden yardım geliyor. Nerede bir ihtiyaç sahibi var, yardımları onlara dağıtıyoruz. Bu da bize depremin stresini atmamız için teselli oluyor." ifadelerini kullandı.

Depremde ailesini ve sağ kolunu kaybettikten sonra Engelsiz Kızılay Hatay Başkanı olarak gönüllü faaliyette bulunan Alican Yılmaz ise "Tedavi sürecimden sonra kendimle birlikte tüm engelsiz bireylere yardım etmek için Kızılay Engelsiz Hatay'da göreve başladım. Şu an Hatay genelinde engelsiz tüm bireylere ulaşmak, onların sesi olmak için çalışıyorum. Bu bir süreç, iyileşeceğiz biliyorum. Yaşadığımız bu felakette yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi'nde koruma uzmanı olarak çalışan Özge Orbaç da kendisinin de bir depremzede olduğunu anlatarak, "Güçlenmemin en büyük sebebi, iyileştirdiğimiz insanların yüzündeki tebessüm." sözleriyle duygularını paylaştı.