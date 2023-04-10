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Türk Kızılay, depremzede çocukları ikram paketiyle sevindirdi

Türk Kızılay, depremzede çocukları ikram paketiyle sevindirdi

Güncel Haberler

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara ikram kutusu dağıttı.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara ikram kutusu dağıttı.

Türk Kızılay üyeleri, depremlerden etkilenen çocuklar için içerisinde çikolata ve şekerlemelerin bulunduğu ikram paketleri hazırladı.

İkram paketleri, ilk olarak kent merkezinde kurulan çadır kentlerdeki çocuklara hediye edildi.

Daha sonra Nurdağı ve İslahiye ilçelerine geçen üyeler konteynerleri kapı kapı dolaşarak çocuklara şekerleme ve çikolata dağıttı.

Türk Kızılayın ikram paketlerinin dağıtımını ramazan ayı boyunca sürdüreceği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Kızılay Güncel Haberler

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