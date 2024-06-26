Türk Kızılay, depremden etkilenen çocuklara destek sağlıyor

Türk Kızılay, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik Yetim Destek Programı'yla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 ildeki 532 ihtiyaç sahibi çocuğa çok yönlü destek sağlandığını bildirdi.

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yetim Destek Programı kapsamında verilen harçlık ve öğrenim desteği ile sosyal etkinlik, mentorluk, kariyer danışmanlığı ve psikososyal destek hizmetleri bireyler 23 yaşına ulaşana dek sürdürülüyor.

Program kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 ildeki 532 ihtiyaç sahibi çocuğa çok yönlü destek sağlanırken, ülke genelinde 23 ilde toplam 876 çocuk ve gence ulaşılıyor.

Programda, yetim çocuklar ve annelerinin ilgi alanları tespit edilerek, bu alanda eğitim ve staj programları yoluyla istihdam olanakları yaratılması da planlanıyor.

Yetim Destek Programı kapsamında her çocuk için aylık 2 bin lira ödeme yapıyor. Düzenli yardımların yanı sıra tek seferlik nakdi yardımların da sunulduğu programla Kızılay, bugüne dek toplam 3 bin 253 çocuğa yaklaşık 18 milyon lira nakdi destek sağladı.