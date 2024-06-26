Üye Girişi
Haberler

Türk Kızılay, depremden etkilenen çocuklara destek sağlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Yetim Destek Programı ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 ildeki 532 ihtiyaç sahibi çocuğa çok yönlü destek sağladığını açıkladı.

Türk Kızılay, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik Yetim Destek Programı'yla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 ildeki 532 ihtiyaç sahibi çocuğa çok yönlü destek sağlandığını bildirdi.

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yetim Destek Programı kapsamında verilen harçlık ve öğrenim desteği ile sosyal etkinlik, mentorluk, kariyer danışmanlığı ve psikososyal destek hizmetleri bireyler 23 yaşına ulaşana dek sürdürülüyor.

Program kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 ildeki 532 ihtiyaç sahibi çocuğa çok yönlü destek sağlanırken, ülke genelinde 23 ilde toplam 876 çocuk ve gence ulaşılıyor.

Programda, yetim çocuklar ve annelerinin ilgi alanları tespit edilerek, bu alanda eğitim ve staj programları yoluyla istihdam olanakları yaratılması da planlanıyor.

Yetim Destek Programı kapsamında her çocuk için aylık 2 bin lira ödeme yapıyor. Düzenli yardımların yanı sıra tek seferlik nakdi yardımların da sunulduğu programla Kızılay, bugüne dek toplam 3 bin 253 çocuğa yaklaşık 18 milyon lira nakdi destek sağladı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Kızılay Çocuk Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da

Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title