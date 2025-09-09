Türk Kızılay, Deprem Bölgesindeki Öğrencilere Kırtasiye Setleri Dağıttı

Türk Kızılay, deprem bölgesindeki 6 ilde 7 bini aşkın öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini desteklemek üzere burs programı, nakdi eğitim yardımları, kırtasiye ve eğitim materyali ile çevrim içi eğitim desteği olmak üzere çok yönlü programlar yürütüyor.

Eğitim destek programlarıyla bu yıl 117 bini aşkın öğrenciye ulaşan Türk Kızılay, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışıyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgede okula başlama heyecanı yaşayan öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmayan Türk Kızılay, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'te ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarına destek oldu.

Defterler, kalem setleri, matematik araçları ve boya kalemleri gibi farklı içeriklerde hazırlanan "okul başlangıç kitleri" 7 bin 107 öğrenciye ulaştırıldı.

Türk Kızılay, 3 yıldır binlerce gence düzenli destek sağladığı burs programında bu sene de depremzede gençlere öncelik verecek.

Kurumun 100. Yıl Kütüphaneleri'nde ders çalışarak üniversiteye hazırlanan gençler, kazandıkları bölümlerde burslarla desteklenecek.

Öte yandan Türk Kızılay, "Bir Çocuğun Eğitimi, Türkiye'nin Geleceği!" sloganıyla başlattığı yeni kampanyasında herkesi bu iyilik yolculuğuna ortak olmaya davet ediyor.

Tüm GSM operatörlerinden 2868'e "EĞİTİM" yazıp gönderilen her SMS, 20 liralık bir bağışla bir çocuğun hayatında yeni sayfa açıyor.