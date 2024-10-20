Üye Girişi
Haberler

Türk Kızılay, Deprem Bölgesindeki Çiftçilere 70.8 Milyon Lira Destek Sağladı

Türk Kızılay, Deprem Bölgesindeki Çiftçilere 70.8 Milyon Lira Destek Sağladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Kahramanmaraş depremleri sonrası başlattığı Çiftçi Destek Programı'nın ilk fazında, depremden etkilenen 6 ildeki 2 bin 797 çiftçiye 70.8 milyon lira ödeme yaptığını açıkladı. Program, tarım ve hayvancılığın yeniden canlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

TÜRK Kızılay, deprem bölgesinde tarım ve hayvancılığın canlanmasına destek olmak amacıyla başlattığı Çiftçi Destek Programı'nın ilk fazı kapsamında 2 bin 797 çiftçiye 70.8 milyon lira ödeme yaptığını duyurdu.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş depremlerinin ardından hayata geçirdiği Çiftçi Destek Programı'nın ilk aşamasını tamamladığını duyurdu. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, depremden en çok etkilenen 6 ilde üretim araçları zarar gören çiftçilerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmelerini ve bölgedeki üretimi desteklemeyi amaçlayan program kapsamında toplamda 2 bin 797 çiftçiye iki aşamada verilecek destek tutarının ilk etabı olan 70 milyon 870 bin lira ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 538, Hatay'da 439, Malatya'da 388, Adıyaman'da 591, Gaziantep'te 455 ve Osmaniye'de 386 olmak üzere Çiftçi Destek Programı'nın ilk fazından yararlanan toplam 2 bin 797 çiftçi, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup ürün ve ekipman kaybı yaşayan küçük çaplı üreticilerden oluşuyor.

Destek sağlanacak çiftçilerin belirlenmesi sürecince 6 ilde bulunan İl Tarım Müdürlükleri'yle iş birliği yapan Kızılay, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Hayvan Kayıt Sistemi'ne (Türkvet) kayıtlı olma şartı aradı. Program kapsamında verilecek destek miktarı ise ilgili kayıtlara göre ekim yapılan alan ya da sahip olunan büyükbaş/küçükbaş hayvan sayısı gibi kriterlere dayanarak çiftçilerin üretim kapasitesi ölçüsünde belirlendi.

Kızılay, deprem bölgesindeki illerde tarım ve hayvancılığa dayalı üretimin yeniden canlanmasına destek olmak için başlattığı Çiftçi Destek Programı'yla üreticilerin tarımsal girdi, ekipman, ham madde ve diğer malzemeleri temin ederek yeniden ayağa kalkmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Programın ilk fazından yararlanan çiftçiler, izleme ve değerlendirme süreci sonunda uygun bulunmaları halinde ikinci faz ödemelerini kasım ayında alacak. Böylece Kızılay'ın Çiftçi Destek Programı'yla 2024 yılında sağladığı toplam destek 141 milyon 740 bin liraya ulaşacak.

6 Şubat depremlerini takiben hayata geçirdiği program kapsamında 2023 yılında ise 860 çiftçiye toplamda 24 milyon 761 bin lira nakit desteği sağlayan Türk Kızılay, deprem bölgesinde tarım ve hayvancılığa dayalı üretimi canlandırmak amacıyla çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Sivil Toplum Kızılay Ekonomi Güncel Deprem Yaşam Tarım

Bakan Tunç'tan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı

 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi

Bebekler tek tek ölürken onlar kahkahalarla gülmüşler

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı
Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler

Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişi tek tek tespit edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.