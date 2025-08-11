Türk Kızılay, Deprem Bölgesinde Yiyecek ve İçecek İkramına Başladı

Türk Kızılay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından afet bölgesine ulaşarak sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramında bulunmaya başladı. Mobil mutfaklar ve beslenme ekipleri, afetzedeler ve sağlık ekiplerine destek veriyor.

Türk Kızılay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yapmak için bölgeye ulaşıldığını bildirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremin hemen ardından bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmetlerinin koordinesinden sorumlu olarak, mobil mutfakları ve beslenme ekipleriyle afetzedelerin yanında yer alıyor.

Ekipler ve gönüllüler 30 araçla, depremden etkilenen vatandaşlar ile görevli arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yapıyor.

Sahadaki beslenme faaliyetleri, ilgili kurumlarla koordineli ve ihtiyaçlar doğrultusunda kesintisiz devam edecek.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
