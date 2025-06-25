Türk Kızılay'dan Yemenli Yetim Çocuklara Gıda Yardımı

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Türk Kızılay, Yemen'in Lahec ilinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yetim çocuklara 350 gıda paketi dağıttı. İnsani yardımlar, Türkiye'nin Yemenli çocukların acılarını hafifletme çabası kapsamında gerçekleştirildi.

Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Lahec ilinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yetim çocuklara 350 gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ubeyd, Lahec'in Tuban ilçesine bağlı Feyyuş bölgesinde gıda sıkıntısı nedeniyle yetersiz beslenen yetim çocuklara 350 gıda kolisi dağıtıldığını söyledi.

Ubeyd, yardımların Türkiye'nin, özellikle de babalarını kaybeden Yemenli çocukların maruz kaldığı acıları hafifletmek için insani yardım ulaştırılması konusundaki hassasiyeti çerçevesinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel
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