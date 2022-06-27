Kızılay, Batı Karadeniz'deki sel felaketine müdahale etmek için sahaya intikal etti - Haberler

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Kızılay, Batı Karadeniz'deki sel felaketine müdahale etmek için sahaya intikal etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kızılay, Batı Karadeniz'deki sel felaketine müdahale etmek için sahaya intikal etti

Turuncu seviye alarm koduyla afet personelleri ve gönüllülerini acil olarak yoğun yağış uyarıları sonrası sel ve su baskınından etkilenen bölgelerde görevlendiren Kızılay, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerine başladı.

Turuncu seviye alarm koduyla afet personelleri ve gönüllülerini acil olarak yoğun yağış uyarıları sonrası sel ve su baskınından etkilenen bölgelerde görevlendiren Kızılay, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerine başladı.

Meteorolojinin arka arkaya yaptığı yoğun yağış uyarılarının ardından Batı Karadeniz başta olmak üzere ülke genelinde sel ve su baskınları yaşanmaya başladı. Özellikle Bartın, Kastamonu, Sinop, Zonguldak ve Karabük'ün merkez ve ilçelerinde yağış ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara ulaşmak için ekiplerini bölgeye seferber eden Kızılay, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerine ağırlık vermeye başladı. Afet Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme Ekipleri ile Ankara ve Düzce Afet Müdahale Merkezleri; Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu Şubeleri ve Gökçebey, İnebolu Temsilciliklerinden görevlendirilen 100'den fazla personel ve gönüllü ile müdahale çalışmalarını sürdüren Kızılay, sabah, öğle, akşam ve gece beslenme hizmetine devam ediyor. Barınma desteği de veren Kızılay, battaniye, nevresim, yastık ve giyim ihtiyacı olan vatandaşlar için çalışmalarını yürütüyor. - ANKARA

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