Türk Kızılay'dan Kuzey Makedonya'da kurban eti dağıtımı

Türk Kızılay tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, gazetecilere, dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Kuzey Makedonya'da da kurban kesim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Başta Üsküp olmak üzere Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Ustrumca'da da kurban dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Tanık, Ustrumca köylerinde 1050 hisseyle 4 bin aileye, Üsküp'te ise 20 büyükbaş ile 520 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını kaydetti.

Türk Kızılay olarak başta bölge ülkeleri olmak üzere 21 ülkede faaliyet göstereceklerini kaydeden Tanık, "Yurt dışı için hedeflenen toplam kurban hisse sayısı 114 bin olarak belirlenirken, 50 bölgede kesilmesi planlanan kurbanlıklarla 2 milyon 850 bin ihtiyaç sahibine ulaşılması planlanmaktadır." diye konuştu.

Türk Kızılay ile Üsküp'te dağıtım faaliyetleri gerçekleştiren Kuzey Makedonya merkezli Kültür ve Yardımlaşma Derneği "Merhamet" Başkanı Rıdvan Caferi, Türkiye ile Türk Kızılay'ına Kuzey Makedonya halkının yanında olması dolayısıyla teşekkür etti.

Merhamet olarak Türk Kızılay'ın yanı sıra Türkiye'den farklı iş birlikleri de yaptıklarını anımsatan Caferi, bu iş birlikleri kapsamında 2 binin üzerinde aileye ulaştıklarını belirtti.