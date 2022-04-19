Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım - Haberler

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Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım

Türk Kızılay Keban Temsilciliğince, 176 aileye gıda yardımında bulunuldu.

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Keban Temsilciliğince, 176 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Keban Koordinatörü Hasan Doğan, yaptığı açıklamada, "Hilal Olsun" projesi kapsamında Türk Kızılay Elazığ Şubesinin desteğiyle 176 aileye gıda yardımının gönüllerle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırmaya gayret ettiklerini kaydeden Doğan, "Zaman birlik zamanı. Destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Hasan Doğan, Kızılay, Elazığ, Türk, Güncel, Haberler

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