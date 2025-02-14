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Türk Kızılay'dan Kan Bağışı Çağrısı: Ramazana Stoklu Girmek İstiyoruz

Türk Kızılay'dan Kan Bağışı Çağrısı: Ramazana Stoklu Girmek İstiyoruz
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Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, ramazan öncesi kan stoklarının düşüşte olduğunu belirterek vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu. Saygılı, sağlık koşulları elverişli olan herkesin düzenli olarak kan vermesinin önemini vurguladı.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, kan stoklarının ramazanda nispeten düşüşmesi nedeniyle vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.

Saygılı, bir etkinlik kapsamında geldiği Mersin'de AA muhabirine, kan bağışının "milli bir görev" olduğunu söyledi.

Ülke genelinde 300 noktada kurdukları merkezlere vatandaşların başvuru yapabileceğini belirten Saygılı, sağlık koşulları elverişli olan 18-65 yaş arasındaki herkesi kan bağışına davet etti.

Saygılı, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıklı erkekler 3 ay, kadınlar 4 ayda bir Türk Kızılaya gelerek kan bağışı yapmalı ve iyiliği bulaştırmalı. Bu durumun sürdürülebilir olması konusunda da her bir duyarlı insanımızın gönlüne, yüreğine dokunma anlamında her tarafta kan bağışı kampanyaları ve etkinlikleri düzenliyoruz. Okullarda eğitimler veriyoruz, üniversitelerde farkındalıklar oluşturuyoruz. Bu topluca yapılacak, 85 milyonun omuz vermesi gereken bir konu."

Bağışçıların desteğiyle geçen yıl toplanan 2,8 milyon ünite kanın vatandaşlara iletildiğini dile getiren Saygılı, "2025'te hedefimiz 3 milyon 40 bin ünite kanı alıp akredite laboratuvarda işleyip tahlillerini yaptıktan sonra 1176 hastaneye lojistiğini sağlamak. Türk Kızılayın stoklarında kan sıkıntısı yok ama bunun sürdürülebilir ve sürekli olması gerekiyor. Stoklanacak ve rafa koyup aylarca bekletilecek bir şey olmadığı için düzenli şekilde kan bağışı yapılması lazım." diye konuştu.

"Ramazan ayına stoklu girmek istiyoruz"

Saygılı, kan bağışına özellikle ramazan öncesinde daha çok ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ramazana stoklu girmek istiyoruz çünkü nispeten kan stoklarımız ramazanda düşüyor. Ramazana daha hazırlıklı girebilmemiz ve kan stok rezervlerimizin yüksek olması için kan bağışı çağrılarımızı ve kampanyalarımızı artırmış oluyoruz. Ramazan, artık kış aylarına denk geldi. Kış aylarında insanların bağış yapma refleksleri bu ortamlarda azalıyor. Aynı zamanda kışın grip ve benzeri hastalıklar yaşanabiliyor. Bundan dolayı her sağlıklı bireyimiz düzenli şekilde kan vermeli ki hem ramazana hazır olalım hem de 7 gün 24 saat esasında ülkemizdeki olası ihtiyaç durumunda şifa bekleyen kardeşimize, ailemizin ferdine dokunmuş olalım."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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