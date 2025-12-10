Haberler

Türk Kızılay, Kamerun Kızılhaçına 7,5 tonluk insani yardım yaptı

Güncelleme:
Türk Kızılay, Kamerun'a gönderdiği 7,5 ton insani yardım malzemelerini Kamerun Kızılhaçı'na teslim etti. Törende Türkiye'nin Kamerun halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Türk Kızılay tarafından Kamerun'a gönderilen 7,5 tonluk insani yardım malzemeleri, düzenlenen törenle Kamerun Kızılhaçına teslim edildi.

Kamerun Kızılhaçının başkent Yaounde'deki merkezinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper ve Kamerun Kızılhaçı Başkanı Cecile Akame Mfoumou'nun yanı sıra birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Öskiper, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her koşulda Kamerun halkının yanında olduğunu belirterek, "Bu yardımlar, dayanışma ruhumuzun bir yansımasıdır. Türkiye, insani ihtiyaçların arttığı bu dönemde Kamerun'la olan işbirliğini güçlendirmeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

Nisan 2025'te Türk Kızılay yetkililerinin Kamerun'a gerçekleştirdiği ziyaretle iki kurum arasındaki ilişkilerin yeni bir ivme kazandığını vurgulayan Öskiper, teslim edilen 7,5 tonluk yardımın çadırlar, mutfak gereçleri ve çeşitli giyim eşyalarından oluştuğunu, malzemelerin özellikle ülkenin kuzeyinde insani ihtiyaçların yoğun olduğu bölgelere destek sağlamak amacıyla gönderildiğini dile getirdi.

Kamerun Kızılhaçı Başkanı Mfoumou, "Kamerun ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeni değil, uzun yıllara dayanan işbirliğinin parçasıdır. Bu yardım sadece insani bir destek değil, aynı zamanda insani diplomasinin ve Türkiye'nin Kamerun halkına verdiği kardeşlik mesajının açık bir göstergesidir." dedi.

Törenin sonunda yardım malzemeleri, Büyükelçi Öskiper tarafından Kamerun Kızılhaçı yetkililerine teslim edildi.

