Türk Kızılay'dan 'Hedef 1919' Kan Bağış Kampanyası
Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, emniyet personeli ve Yeşilay gönüllülerinin desteğiyle 'Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can' kampanyasını başlattı. Kampanya, 24 Ağustos'ta sona erecek.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinin Atatürk'ün Samsun'a geldiği 1919 yılına atıfla başlattığı "Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can" kampanyasına emniyet personeli ve Yeşilay gönüllüleri destek verdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Samsun Şubesi gönüllüleri Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can" kampanyasına katıldı.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, kampanyaya destek veren kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Samsun Valiliği himayelerinde başlatılan kampanya kapsamında İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ile emniyet mensupları bağışta bulundu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve beraberindeki gönüllüler de kan vererek kampanyaya destek oldu.

Güneş, kan vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Yeşilay olarak biz de 'Birbirimize candan bağlıyız Samsun' sloganıyla başlatılan kampanyaya elimizden gelen desteği gönüllülerimizle birlikte vermek istedik. Samsun halkımızı da kan vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanya 24 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
