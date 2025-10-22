Türk Kızılay'dan Havza MYO'da Kan Bağışı Kampanyası
Türk Kızılay, 'Birbirimize candan bağlıyız' kampanyası kapsamında Havza Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden kan bağışı topladı. 52 ünite kan bağışı alındı ve öğrencilere Kızılay hakkında bilgi verildi.
Türk Kızılay tarafından "Birbirimize candan bağlıyız" kampanyası kapsamında Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerince kan bağışı yapıldı.
Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi tarafından yapılan çalışmada öğrencilere kan bağışı hakkında bilgi verildi.
Genç Kızılay tarafından açılan stant ile de öğrencilere faaliyetleri hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı, gönüllü kazanım çalışması gerçekleştirildi.
Çalışmada 52 ünite kan bağışı kabul edildi.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel