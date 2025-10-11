Türk Kızılay'dan Havza'da Kan Bağışı Çalışması
Türk Kızılay tarafından başlatılan 'Güvenli Kan Temini Projesi' kapsamında Havza'da iki gün süren kan bağışı çalışması gerçekleştirildi. Mehmetçik Meydanı'nda yapılan etkinlikte 40 ünite kan bağışı toplandı.
Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı çalışması yapıldı.
Mehmetçik Meydanı'nda iki gün boyunca konuşlandırılan kan bağış aracında gönüllü kan bağışçılarından kan alındı.
Yapılan çalışma sonucunda 40 ünite kan bağışı toplandı.
Genç Kızılay gönüllülerinin de destek verdiği çalışma kapsamında kan bağışında bulunanlara ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel