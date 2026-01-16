Haberler

Türk Kızılay, Gazze'de 2 bin aileye battaniye desteği sağladı

Türk Kızılay, Gazze'de 2 bin aileye battaniye desteği sağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki insani krizin derinleşmesi üzerine Türk Kızılay, 2 bin aileye kışlık battaniye yardımı yaptı ve aşevi kapasitesini artırarak günlük 35 bin kişiye sıcak yemek hizmeti sunuyor.

GAZZE'de her geçen gün derinleşen insani kriz karşısında bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, kış aylarında soğuk hava koşullarından korunmaları amacıyla 2 bin aileye kışlık battaniye desteği sağladı.

Ateşkesle birlikte insani yardım geçişlerinin artması üzerine Kızılay, Gazze'deki aşevi kapasitesini ve dağıtım faaliyetlerini artırdı. Kızılay aşevleri günlük 35 bin kişilik kapasiteyle barınma alanlarında kalan sivillere, hastanelerdeki hastalara ve sağlık çalışanlarına sıcak yemek hizmeti veriyor.

7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ardından Gazze'ye insani destek ulaştırmaya devam eden Türk Kızılay, bugüne dek 10 milyon 535 bin 500 öğün sıcak yemeği bölge halkıyla paylaştı. Kızılay, aşevi hizmetlerine ek olarak 20 bin 337 ton insani yardım malzemesini de Gazze'ye taşıdı. Bölgede temiz su, temel gıda ve barınma desteğine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Ateşkesin sağladığı nispi güvenlik ortamıyla birlikte sahadaki lojistik faaliyetlerin ivme kazanması üzerine Kızılay, her türlü ihtiyacın karşılanmasında bölge halkının yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son dağıtımlarla Gazze Şehri'nde 2 bin aileye kışlık battaniye desteği sağlandı. Kış şartlarının etkisini artırdığı bölgede, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için hayati önem taşıyan bu desteklerin kış boyunca devam etmesi planlanıyor.

Yerel ve uluslararası paydaşlarla iş birliği içinde yürütülen bu tür insani operasyonlar sayesinde, Gazze halkının temel ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza