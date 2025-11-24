Haberler

Türk Kızılay'dan Gazze'ye Gıda Yardımı: Günlük Yemek Kapasitesi 35 Bine Yükseldi

Güncelleme:
Türk Kızılay, Gazze ve Deyr el-Belah'taki aşevlerinde günlük sıcak yemek kapasitesini 35 bine çıkararak insani yardımlarını artırdı. Yardımlar, sınır kapılarındaki kısıtlamalara rağmen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Türk Kızılayın, Gazze şehri ve Deyr el-Belah'taki aşevlerinde günlük sıcak yemek kapasitesi 35 bine yükseldi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılayın son İyilik Gemisi ile gönderdiği insani yardımlar, sınır kapılarındaki kısıtlamalara rağmen Gazze'ye giriş yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Kızılayın Gazze şehri ve Deyr el-Belah'taki aşevlerinde günlük sıcak yemek kapasitesi 35 bine yükseldi.

Refah Sınır Kapısı'nda uygulanan kısıtlamalara rağmen yardım malzemelerinin önemli bir bölümü Gazze'ye ulaşırken, Kızılay ekipleri sahada ihtiyaç sahiplerine destek sağlamayı sürdürüyor.

Yemekler, yüksek protein içeriği sayesinde, yetersiz beslenmenin yoğun olduğu bölgelerde temel gıda ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlanıyor.

Gıda erişiminin kritik seviyede olduğu bölgelerde sunulan bu hizmet, özellikle yerinden edilmiş aileler, yaşlılar ve çocuklar için hayati destek niteliği taşıyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Haberler.com
500
