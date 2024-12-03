Türk Kızılay'dan Engellilere Yönelik Gönüllülük ve Destek Faaliyetleri

Türk Kızılay, engellilerin sosyal yaşama katılımı ve gönüllülük faaliyetlerinde yer alması için Engelsiz Kızılay yapılanmasıyla çalışıyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, bu yıl boyunca saha faaliyetleri, deprem bölgesindeki çalışmaları ve kültürel aktiviteleriyle engellilerle el ele çalışan Türk Kızılay, Engelsiz Kızılay yapılanmasıyla engellilerin gönüllülük faaliyetlerinde yer almasını destekliyor.

Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği ile yürütülen "Gülümse" projesiyle bu yıl İzmir, Hatay ve Balıkesir'de her yaş grubundan 700 engellinin diş sağlığı hizmeti alması sağlandı.

Engellilerin gönüllü diş hekimlerince muayene edilerek tedavi işlemlerinin yapıldığı projenin bir sonraki ayağı 11 Aralık'ta İzmir'de gerçekleşecek.

Deprem bölgesinde çalışmalar

Türk Kızılay, deprem bölgesinde yürüttüğü iyileştirme çalışmaları kapsamında da 1303 engelli yararlanıcı için toplam 12 milyon lirayı aşkın nakit desteği sağladı.

Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya'da engelli rampası desteğiyle konteyner kentleri engelli erişimine uygun hale getiren Türk Kızılay, afet ve acil durumlara hazırlık amaçlı eğitim materyallerini görme ve işitme engellilere yönelik Braille alfabesi ve seslendirme desteğiyle sundu.

Gönüllülük engel tanımıyor

Bu yıl, 36 ilde 91 teşkilatla başta eğitim, kapasite geliştirme, sosyal hizmet, halk sağlığı ve ilk yardım olmak üzere 34 farklı alanda 573 saha faaliyeti gerçekleştiren Engelsiz Kızılay, engelli bireyleri gönüllülük faaliyetlerine dahil etmek üzere Engelsiz İkram Aracı'nı hizmete aldı.

Engelli erişimine uygun şekilde özel olarak tasarlanan ikram aracı, engelli gönüllerinin sahada Türk Kızılay ekipleriyle omuz omuza çalışmasını amaçlıyor.

Engellilere yönelik çalışmalarını ülke genelinde sürdüren Türk Kızılay, bu yılki Dünya Engelliler Günü'nü de Türk Kızılay Urla'nın organize ettiği "Gül Çocuk Güldür Çocuk El Ele Engelleri AŞ Çocuk" müzikaliyle kutladı.

İzmir'in farklı ilçelerinden yaklaşık 30 engelli bireyin görev aldığı müzikalde, 70'li ve 80'li yılların popüler şarkıcıları canlandırıldı.

Hazırlıkları yaklaşık 2,5 ay süren müzikalin kostümleri ise Türk Kızılay Kadın gönüllülerince sıfır atık prensibiyle dikildi.

Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Türkiye'nin ritmik jimnastik alanında milli sporcusu seçilen ve bu yıl 3 dalda bronz madalyaya layık görülen down sendromlu Selin Durgut da sahneye çıktı.