Türk Kızılay'dan Diyadin'deki Göçer Ailelere Bayram Sevinci

Türk Kızılay'dan Diyadin'deki Göçer Ailelere Bayram Sevinci
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Türk Kızılay, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Çoban Yaylası'nda göçer aileler ve çocuklar için özel bir etkinlik düzenleyerek Kurban Bayramı öncesinde ikramlar ve hediyelerle sevgi dolu bir gün yaşattı.

Türk Kızılay, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yüksek rakımlı yaylada yaşam sürdüren göçer aileler ve çocukları, Kurban Bayramı öncesinde ikramlar ve hediyelerle sevindirdi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi ile Diyadin Şubesi, ilçenin güneyinde Tendürek Dağı'nın eteklerinde yer alan Çoban Yaylası'ndaki göçer aileler ve çocukları için etkinlik düzenledi.

Yaylaya giden Kızılay gönüllüleri, burada küçükbaş hayvanlarının her türlü bakımını yapan göçerler ve onların çocuklarıyla bir araya geldi.

Palyaço kıyafetleri giyen gönüllüler, çocuklarla oyunlar oynayıp daha sonra dondurma, içecek ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Yaylada bulunanlara yemek ikram edilen etkinlikte, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çocuklara bayramlık elbiseler hediye edildi, ardından hep birlikte halay çekilip eğlenceli vakit geçirildi.

Çocukların rengarenk uçurtmaları gökyüzüne bıraktığı etkinliğe Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Diyadin Şube Başkanı Suat Özden de etkinliğe katıldı.

Terörsüz bir ortamda dağlara ve yaylalara çıkmanın mutluluğunu yaşadılar

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı, AA muhabirine, ilkbaharın gelişiyle kırsalda etkinlikleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Yaylada yediden yetmişe herkesin çok mutlu olduğunu dile getiren Tatlı, şunları kaydetti:

"Arkamızda Tendürek Dağı ve diğer tarafımızda da Ağrı Dağı görünüyor. Bir yanda baharın coşkusu yaşanıyor, diğer yandan da Kurban Bayramı yaşanıyor. Gönüllülerimizle beraber çocuklarla harika bir gün geçirdik. Oyun oynadık, ikramlarda bulunduk. Çeşitli hediyeler verdik. Koyun ve kuzuların olduğu yemyeşil bir yayla. Terörsüz bir ortamda dağlara ve yaylalara çıkmanın ne kadar güzel olduğunu bir Kızılaycı olarak Tendürek Dağı'nın eteklerinde fazlasıyla hissettik."

Ömer Doğan da "Minnettarız. Yaylamızda ilk defa böyle bir şenlik yapıldı ve bizi çok mutlu etti. Halay çektik, eğlendik, çok güzeldi." dedi.

Ayhan Yaşar ise yayladaki herkesin etkinlikle eğlendiğini söyledi.

Yaylada yaşamanın güzel yanlarının yanında zorluklarının da olduğuna dikkati çeken Yaşar, "Çocukları sevindirdiler, hediye dağıttılar, ikramda bulundular. Herkes mutlu oldu. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar hepsi halay çekti, eğlendi. Bütün çocuklar mutlu oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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