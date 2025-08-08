Türk Kızılay'dan Afet Bölgeleri için İlk Yardım Rehberi

Türk Kızılay, afet bölgelerinde görev alacak gönüllüler için ilk yardım rehberi hazırladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı harekete geçen Türk Kızılay, afet bölgelerinde görev alacak gönüllüler için ilk yardım bilgilendirme çalışması başlattı.

Yangın sahasında karşılaşılabilecek acil durumlara yönelik hazırlanan uygulamalı eğitim videolarında, doğru müdahale yöntemleri detaylı şekilde anlatılıyor.

Kızılay Acil Sağlık Yardımları Müdürü ve ilk yardım eğitmeni Elif Taşkın Aytekin'in uygulamalı anlatımıyla hazırlanan videolarda, yangın bölgesine giderken dikkat edilmesi gerekenler, yanıklarda ilk müdahale, dumandan etkilenme, bayılma gibi hayati durumlarda uygulanacak ilk yardım teknikleri, sahada canlandırmalı olarak gösteriliyor.

Uygulama içerisinde, canlandırmalı eğitim videoları, temel yaşam desteği anlatımları ve acil durum rehberleri yer alıyor. Türk Kızılay, herkesin cep telefonundan erişebileceği bu uygulamayla, hayat kurtaran bilgileri her an ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.

Kızılay, doğru ilk yardım bilgisinin hem gönüllülerin hem de yangından etkilenen vatandaşların hayatını kurtarabileceğine dikkati çekiyor.

Google Play Store'da "First Aid-IFRC", App Store'da ise "İlk Yardım-Kızılay" adıyla yer alan mobil uygulama sayesinde yangın bölgesinde görev alacaklar, acil durumlara karşı doğru ilk yardım müdahalelerini kolayca öğrenebiliyor.

"Bayılan kişiye su vermeyin, doğru pozisyonu uygulayın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elif Taşkın Aytekin, yanık olan bölgeye yoğurt, diş macunu veya yumurta akı gibi maddelerin sürülmemesi gerektiğini, bu durumların enfeksiyon riskini artırdığını, en doğru yöntemin bölgeyi bol suyla 15-20 dakika yıkamak olduğunu belirtti.

Dumandan etkilenen kişilere yapılacak ilk müdahalenin hayati bir durum olduğunu vurgulayan Aytekin, "Kişi hemen temiz havaya çıkarılmalı, yarı oturur pozisyon verilmeli ve psikolojik olarak desteklenmelidir. Sırt üstü yatırmak ise yanlış ve riskli bir uygulamadır." bilgisini paylaştı.

Bayılma durumlarında halk arasında sıkça yapılan yanlışlara da değinen Aytekin, bayılan kişiye kolonya dökmenin ve su içirmeye çalışmanın tehlikeli olduğunu, kişinin sırt üstü yatırılması, ayaklarının kalp seviyesinden yukarıda tutulması ve bilinci yerine gelene kadar gözlemlenmesi gerektiğini ifade etti.