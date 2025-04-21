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Türk Kızılay'dan '1 Kan 10 Fidan' Kampanyası: 3 Bin 500 Fidan Doğaya Armağan Edildi

Türk Kızılay'dan '1 Kan 10 Fidan' Kampanyası: 3 Bin 500 Fidan Doğaya Armağan Edildi
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Afyonkarahisar'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikte 372 ünite kan bağışı karşılığında 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Kampanya, kan bağışının önemini vurguladı.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte kan bağışlayan her vatandaşa 10 fidan hediye edildi.

2 gün süren etkinlikte 372 ünite kan alınırken 3 bin 500 fidan doğaya armağan edildi.

Ülke genelinde yapılan "1 kan 10 fidan" kampanyası çerçevesinde 372 ünite kan toplandı.

Bağışçılara verilen 3 bin 500 fidan da toprakla buluşmak üzere doğaya armağan edildi.

Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ali Mumcu, kan bağışının sürekli ve önemli ihtiyaç olduğunu vurgularken organizasyona fidan bağışı desteği veren iş insanı Necati Uçar'a, organizasyona katılım sağlayan kan bağışçılarına ve özveri ile çalışan Afyonkarahisar kan merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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